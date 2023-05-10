Політика

Учора Сили оборони настріляли 690 окупантів

10 Травня 2023 08:17
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 10.05.23.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3736 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
  • артилерійських систем – 3039 (+8) од,
  • РСЗВ – 555 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 308 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 389 (+1).

Дані уточнюються.


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