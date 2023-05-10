Політика

Учора Сили оборони настріляли 690 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 10.05.23. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3736 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,

артилерійських систем – 3039 (+8) од,

РСЗВ – 555 (+1) од,

засоби ППО ‒ 308 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),

крилаті ракети ‒ 970 (+15),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 389 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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