Суспільство

Учні 1-4-х класів не вміють самостійно вчитися, – результати дослідження

31 Липня 2023 18:10
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39% вчителів вважають, що показники здатності учнів до самостійного навчання в умовах війни знизилися в рази порівняно з довоєнними результатами. А в початковій школі вони майже дорівнюють нулю. Такі дані оприлюднила Державна служба якості освіти України після аналізу опитування вчителів, батьків та учнів зі 150 українських шкіл.

Можливість доступу до навчального процесу: невтішні цифри і факти

Дослідження охопило усі регіони, включаючи Південь та Схід. Виявилося, що протягом першого семестру 2022-2023 н.р. близько 30% дітей не могли стабільно навчатися, а отже, отримали серйозні прогалини у знаннях. Для південних областей ця цифра становить близько 40%. 

Під час опитування педагоги початкової школи стверджували, що навчальні досягнення їх підопічних значно погіршилися з таких предметів:

  • українська мова;
  • іноземна мова;
  • літературне читання;
  • математика.

Ситуація з успішністю в селах дещо гірша, ніж у містах. Для прикладу розглянемо відсоткові показники кількості вчителів, які констатували погіршення знань з основних дисциплін:

  1. Українська мова (57% для сіл і 44% для міст);
  2. Іноземна мова (52% для сіл і 47% для міст);
  3. Математика (45% для сіл і 40% для міст).

Відставання з базових предметів: причини і можливі наслідки

Наша освітня система ще не встигла адаптуватися до умов воєнного часу. Зниження успішності і мотивації дітей пояснюється чималою кількістю факторів:

  • переважанням дистанційного навчання у багатьох освітніх закладах (33% від загальної кількості);
  • вимушеною втратою навчального часу через повітряні тривоги, обстріли тощо;
  • частими відключеннями електроенергії;
  • нестабільним доступом до Інтернету;
  • відсутністю адаптації календарно-тематичних планів до реальних умов;
  • відсутністю у дитини ґаджетів;
  • напруженим психоемоційним станом дітей. 

Як наслідок, діти у віці 7-10 років не мають постійного режиму та графіку. Пропущений матеріал вчителі, як правило, компенсують презентаціями, відео та теоретичними блоками для самостійного опрацювання. Але навички самостійності у таких дітей ще недостатньо сформовані. Більш результативним для них є ігрове навчання, робота в групах, колективні вправи чи вікторини. До того ж через стрес та невизначеність такі школярі швидко втомлюються, і, якщо й виконують домашні завдання, то вдаються до хитрощів (ГДЗ, Google-перекладач, чат GPT тощо). 

Роль альтернативних способів навчання – мовні школи, репетитори, гуртки

Все більше батьків прагнуть забезпечити своїх дітей якісними знаннями. І хоча досі учням не потрібно було складати ДПА (вже кілька років поспіль ДПА для учнів 4-х і 9-х класів скасовувалося), ситуація в майбутньому може змінитися. У школярів з раннього віку не формуються навички підготовки до іспитів, самостійного пошуку інформації та відповідальності. 

Тож батьки активно шукають репетиторів, аби дитина могла не відставати у шкільній програмі або вивчати предмет більш ґрунтовно. Сьогодні є чимало репетиторських сайтів, онлайн шкіл, де можна знайти кваліфікованого фахівця для очних чи онлайн занять. 

Останні користуються чималою популярністю. Адже дитина вчиться правильно застосовувати сучасні технології та знайомиться з цікавими навчальними програмами, додатками та іншими інструментами. 

Також батьки шукають можливості для інтерактивного групового навчання:

  • спортивні секції;
  • творчі гуртки;
  • мовні клуби;
  • школи програмування.

Вони впевнені, що це допоможе дітям спрямувати емоції у творче русло і зосереджуватися на визначених цілях.


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