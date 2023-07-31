Учні 1-4-х класів не вміють самостійно вчитися, – результати дослідження

39% вчителів вважають, що показники здатності учнів до самостійного навчання в умовах війни знизилися в рази порівняно з довоєнними результатами. А в початковій школі вони майже дорівнюють нулю. Такі дані оприлюднила Державна служба якості освіти України після аналізу опитування вчителів, батьків та учнів зі 150 українських шкіл.
Можливість доступу до навчального процесу: невтішні цифри і факти
Дослідження охопило усі регіони, включаючи Південь та Схід. Виявилося, що протягом першого семестру 2022-2023 н.р. близько 30% дітей не могли стабільно навчатися, а отже, отримали серйозні прогалини у знаннях. Для південних областей ця цифра становить близько 40%.
Під час опитування педагоги початкової школи стверджували, що навчальні досягнення їх підопічних значно погіршилися з таких предметів:
- українська мова;
- іноземна мова;
- літературне читання;
- математика.
Ситуація з успішністю в селах дещо гірша, ніж у містах. Для прикладу розглянемо відсоткові показники кількості вчителів, які констатували погіршення знань з основних дисциплін:
- Українська мова (57% для сіл і 44% для міст);
- Іноземна мова (52% для сіл і 47% для міст);
- Математика (45% для сіл і 40% для міст).
Відставання з базових предметів: причини і можливі наслідки
Наша освітня система ще не встигла адаптуватися до умов воєнного часу. Зниження успішності і мотивації дітей пояснюється чималою кількістю факторів:
- переважанням дистанційного навчання у багатьох освітніх закладах (33% від загальної кількості);
- вимушеною втратою навчального часу через повітряні тривоги, обстріли тощо;
- частими відключеннями електроенергії;
- нестабільним доступом до Інтернету;
- відсутністю адаптації календарно-тематичних планів до реальних умов;
- відсутністю у дитини ґаджетів;
- напруженим психоемоційним станом дітей.
Як наслідок, діти у віці 7-10 років не мають постійного режиму та графіку. Пропущений матеріал вчителі, як правило, компенсують презентаціями, відео та теоретичними блоками для самостійного опрацювання. Але навички самостійності у таких дітей ще недостатньо сформовані. Більш результативним для них є ігрове навчання, робота в групах, колективні вправи чи вікторини. До того ж через стрес та невизначеність такі школярі швидко втомлюються, і, якщо й виконують домашні завдання, то вдаються до хитрощів (ГДЗ, Google-перекладач, чат GPT тощо).
Роль альтернативних способів навчання – мовні школи, репетитори, гуртки
Все більше батьків прагнуть забезпечити своїх дітей якісними знаннями. І хоча досі учням не потрібно було складати ДПА (вже кілька років поспіль ДПА для учнів 4-х і 9-х класів скасовувалося), ситуація в майбутньому може змінитися. У школярів з раннього віку не формуються навички підготовки до іспитів, самостійного пошуку інформації та відповідальності.
Тож батьки активно шукають репетиторів, аби дитина могла не відставати у шкільній програмі або вивчати предмет більш ґрунтовно. Сьогодні є чимало репетиторських сайтів, онлайн шкіл, де можна знайти кваліфікованого фахівця для очних чи онлайн занять.
Останні користуються чималою популярністю. Адже дитина вчиться правильно застосовувати сучасні технології та знайомиться з цікавими навчальними програмами, додатками та іншими інструментами.
Також батьки шукають можливості для інтерактивного групового навчання:
- спортивні секції;
- творчі гуртки;
- мовні клуби;
- школи програмування.
Вони впевнені, що це допоможе дітям спрямувати емоції у творче русло і зосереджуватися на визначених цілях.