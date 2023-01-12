УАФ відмовилася від послуг Петракова

Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

“УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди”, – йдеться у повідомленні.

За даними УП, основний претендент на місце головного тренера – легенда київського “Динамо” і збірної України Сергій Ребров, який нині очолює “Аль-Айн” (ОАЕ).

Ребров уже попередньо узгодив контракт з національною федерацією, однак коли саме він приступить до виконання обов’язків залежить від того, яким чином вдасться владнати договірні відносини з еміратським клубом.