У ЗСУ сумніваються, що Шойгу літав на позиції своїх військ в Україні

Інформація про «візит» глави Міноборони РФ Сергія Шойгу на позиції російських військових на окупованій території України потребує підтвердження, зазначив представник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Не дуже довіряю, що він (Шойгу) такий сміливий, що прибув туди (на окуповані території України). Але я скажу більше. Його візит, людини, яка начепила погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії і яку називають «фанерним маршалом» самі військовослужбовці ЗС РФ – це скоріше мінус, ніж плюс. Це скоріше деморалізація особового складу, аніж підтримка. Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, це виводить їх (російських солдатів) із себе», – зауважив Череватий.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу завітав до місця дислокації російських військ в Україні, повідомило російське Міністерство оборони вранці 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб військ, які беруть участь у бойових діях на території України та провів нараду з командуванням.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що таким чином Кремль намагається показати Путіна як «компетентного лідера воєнного часу», особливо на тлі критики ролі президента РФ у керівництві воєнними діями, які нещодавно пролунали з боку російських прихильників війни.