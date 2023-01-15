Суспільство

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22, – командувач Повітряних сил

15 Січня 2023 10:41
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зсу, ппо, ракети

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, які росіяни запустили 14 січня, і одна з яких влучила у житловий будинок у Дніпрі.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук

“14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря.

Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги).

Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає.

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони”.

Олещук додав, що маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км.

При її застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

“Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі”, – зазначив командувач повітряників.


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