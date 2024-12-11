У Запоріжжі вже 6 загиблих внаслідок вчорашнього російського удару

У Запоріжжі зросла кількість загиблих після вчорашнього російського обстрілу: станом на ранок 11 грудня відомо про шість жертв.

За даними ДСНС, 22 людини отримали поранення, серед них 5-річна дівчинка.

Під завалами будівлі у Вознесенівському районі міста залишаються від чотирьох до п’яти осіб. На місці тривають рятувальні роботи, працюють екстрені служби та психологи.

Вчора, 10 грудня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Запоріжжя, ворог влучив у приміщення приватної лікарні.

В ОВА зазначили, що будівля медзакладу була знищена, й також були пошкоджені будівлі, розташовані поруч.