У Вовчанській громаді евакуюють пацієнтів геріатричного пансіонату

З Вовчанського спеціалізованого будинку-інтернату протягом двох днів більшість пацієнтів перевезуть до Луцька, Одеси, Києва та Київської області.

Директор Департаменту соціального захисту населення ХОВА Юрій Шпарага повідомив, що з 98 евакуйованих є 19 тяжкохворих людей.

«Оскільки вони прикуті до ліжка, то їх не можна транспортувати на великі відстані. Через це було вирішено провести їхню евакуацію до подібних закладів в більш безпечні місця Харківської області», – сказав Юрій Шпарага.

«Це спеціалізована установа, вона особлива в тому, що в ній перебувають громадяни, які в свій час були в місцях позбавлення волі, мають інвалідність, не мають родин, родичів та власного житла. Тяжкі хворі будуть вивезені і ті, які можуть перебувати в інтернатних закладах загального типу, тобто геріатричних і психоневрологічних, теж будуть евакуйовані, але лише в межах Харківської області», – зазначив Юрій Шпарага.

«Станом на сьогодні евакуйовано 2/3 Куп’янського психоневрологічного інтернату. У ньому залишається 50 осіб, які вже наступного тижня вирушать до Вінниці. До цього ми вже вивезли 87 громадян, – розповів директор Департаменту. – Хочу заспокоїти тих, хто переживає за своїх рідних і близьких: евакуація відбувається відповідно до закону. Ми передаємо особові справи, ми знаємо, де ці люди перебуватимуть. До того ж вони будуть повернуті назад до установ, як тільки ситуація дозволить», – додає Шпарага.

Є й такі установи, що залишаться працювати на місцях: Безмятеженський та Піско-Радьківський психоневрологічні інтернати. Оскільки вони розташовуються в селах, то мають автономне забезпечення електроенергією, водою та теплом і зможуть перезимувати в штатному режимі.

Ще в березні були евакуйовані близько 300 підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату після того, як в стіну закладу влетіла ракета і не розірвалася. Через детонацію іншої ракети було пошкоджено інше приміщення. Тоді людей вивозили через Донецьку область, бо на Харків вже дороги не було.

Вже у вересні евакуювали підопічних Липецького психоневрологічного інтернату евакуювали, щойно громада була деокупована.

Загалом на деокупованих територіях розташовується 7 закладів інтернатного типу, де громадяни перебувають 24/7, вони мають інвалідність та потребують постійного догляду.