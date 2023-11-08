У вінницького військкома хочуть конфіскувати квартиру

Вищий антикорупційний суд за матеріалами Державного бюро розслідувань розгляне питання щодо конфіскації квартири вінницького військкома.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 8 листопада.

У відомстві заявили, що Вищий антикорупційний суд розгляне заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів керівника Вінницького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та стягнення їх у дохід держави.

У ДБР заявили, що влітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безоплатно отримав квартиру в Вінниці вартістю 1,2 мільйони гривень. Квартира була оформлена на батька посадовця.

У відомстві зазначили, що на додаток, виявилось, що це помешкання мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті.

ДБР передало САП матеріали щодо необґрунтованості набуття цієї квартири керівником Вінницького МТЦК та СП, а прокуратура після збору доказів своєю чергою направила відповідну заяву до суду.

У бюро нагадали, що у лютому 2023 року викрили та повідомили про підозру учасникам схеми видачі підроблених документів для ухилення від військової служби у Вінницькому центрі комплектування.

За інформацією відомства, зловмисники створили механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від чоловіків за визнання їх непридатними до служби. Ціна такої «послуги» становила від трьох до шести тисяч доларів у залежності від обсягу роботи.