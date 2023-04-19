У Вінниці з вікна квартири на 6-му поверсі випала малолітня дитина

Трагедія у Вінниці. 19 квітня з вікна квартири на 6-му поверсі випала малолітня дитина.

Як повідомили в ДСНС, до оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги.

Іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.