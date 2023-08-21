Суспільство

У тимчасово окупованому Бердянську горить місце дислокації окупантів

21 Серпня 2023 21:16
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вибух, бердянськ

В окупованому Бердянську Запорізької області надвечір понеділка, 21 серпня, стало гучно. У місті пролунали вибухи. В результаті, почало палати місце дислокації російських військових. 

“Бавовна” завітала до Військового містечка, де дислокуються російські окупанти, повідомляє Obozrevatel.

Мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував ситуацію. За його словами, мешканці Бердянська повідомляють про гучний вибух в тому районі.

“Недобрий день окупантів Бердянська продовжується недобрим вечором. Щось неладне коїться у рашистів поблизу Військового містечка. Вдень жителі чули вибух, але окупанти встигли “заспокоїти” пропагандою про знищення ракети, яка начебто була збита раніше. І от тепер знову…” – написав Федоров.


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