У трьох районах Харкова на деякий час відключать воду

Водопостачання частини Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів буде тимчасово припинено у четвер, 15 вересня, з 9:00 до 12:00.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», це пов’язано з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні насосної станції з метою підготовки споруд водопроводу для роботи в осінньо-зимовий період.

Води не буде:

у частині Індустріального району , обмеженій вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Василя Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

, обмеженій вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Василя Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя; у частині Немишлянського району , обмеженій вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводською, вул. Високогірною, вул. Ясенєвою, пр. Тракторобудівників, пр. Московським, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

, обмеженій вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводською, вул. Високогірною, вул. Ясенєвою, пр. Тракторобудівників, пр. Московським, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним; у частині Слобідського району, обмеженій вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Сталінграда, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.