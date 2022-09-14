Суспільство

У трьох районах Харкова на деякий час відключать воду

14 Вересня 2022 14:07
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Водопостачання частини Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів буде тимчасово припинено у четвер, 15 вересня, з 9:00 до 12:00.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», це пов’язано з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні насосної станції з метою підготовки споруд водопроводу для роботи в осінньо-зимовий період.

Води не буде:

  • у частині Індустріального району, обмеженій вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Василя Клочкова, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;
  • у частині Немишлянського району, обмеженій вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводською, вул. Високогірною, вул. Ясенєвою, пр. Тракторобудівників, пр. Московським, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;
  • у частині Слобідського району, обмеженій вул. Танкопія, пр. Петра Григоренка, пр. Героїв Сталінграда, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Танкопія.

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