Суспільство

У трьох містах РФ рух опору спалив обладнання залізниці та інших об’єктів – ГУР

17 Січня 2024 10:18
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гур

У районі російських міст Саратов, Ярославль та Дзєржинск невідомі спалили обладнання залізниці та інших об’єктів, які використовуються для логістики військ, паралізувавши рух транспорту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що рух опору на території держави-агресора  набирає обертів.

Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики  окупаційних терористичних військ.

Події відбулись у районах міст Саратов (Саратовська область – ред.), Ярославль (Ярославська область – ред.) та Дзєржинск (Нижегородська область – ред.)”.

ГУР не уточнює, коли це сталось, однак повідомляє, що у результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.


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