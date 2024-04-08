У Трампа немає плану щодо припинення війни в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп назвав “фейковими новинами” повідомлення, що у нього є план щодо припинення конфлікту в Україні, пише The New York Post.

Джерела, знайомі з передбачуваним планом, повідомили виданню, що Трамп за зачиненими дверима обговорює ідею, згідно з якою Україна передасть Москві Крим і прикордонний Донбас в обмін на припинення повномасштабного конфлікту, який забрав десятки тисяч життів.

Радник передвиборчого штабу Трампа назвав повідомлення Washington Post “фейковими новинами”, наполягаючи на тому, що його бос не ухвалить мирний план, доки не обійме посаду і не зможе як слід зважити всі варіанти.

“Усе це – фальшиві новини від Washington Post. Вони просто вигадують це… Президент Трамп – єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства”, – сказав радник Джейсон Міллер в інтерв’ю The New York Post.