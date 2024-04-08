Політика

У Трампа немає плану щодо припинення війни в Україні

8 Квітня 2024 14:43
читать на русском →
трамп
Дональд Трамп нібито планує чинити тиск на Україну, щоб вона віддала частину своєї території Росії задля припинення війни, якщо він буде обраний президентом / Фото AP

Колишній президент США Дональд Трамп назвав “фейковими новинами” повідомлення, що у нього є план щодо припинення конфлікту в Україні, пише The New York Post.

Джерела, знайомі з передбачуваним планом, повідомили виданню, що Трамп за зачиненими дверима обговорює ідею, згідно з якою Україна передасть Москві Крим і прикордонний Донбас в обмін на припинення повномасштабного конфлікту, який забрав десятки тисяч життів.

Радник передвиборчого штабу Трампа назвав повідомлення Washington Post “фейковими новинами”, наполягаючи на тому, що його бос не ухвалить мирний план, доки не обійме посаду і не зможе як слід зважити всі варіанти.

“Усе це – фальшиві новини від Washington Post. Вони просто вигадують це… Президент Трамп – єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства”, – сказав радник Джейсон Міллер в інтерв’ю The New York Post.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Квітня 2024 16:57

Зеленській провів ще одну нараду щодо ситуації в Харкові
8 Квітня 2024 17:43

Російський флот втратив ракетний корабель
8 Квітня 2024 17:31

Bloomberg: Саміт миру може відбутися 16-17 червня
8 Квітня 2024 15:58

Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо ситуації в Харкові
8 Квітня 2024 14:35

У Харкові пошкоджено високовольтні мережі, енергетики запроваджують погодинні відключення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки