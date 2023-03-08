У Тбілісі другий день протестують проти “закону про іноагентів”

У Тбілісі біля будівлі парламенту розпочався другий день мітингу проти ухвалення закону про іноагентів.

Демонстранти скандують «Ні російському закону».

Опозиціонер Георгій Вашадзе заявив у ході масштабної акції, що ухвалено рішення дати керівництву Грузії одну годину на виконання двох вимог: відкликати законопроект про іноагентів з парламенту та звільнити затриманих напередодні демонстрантів.

Нагадаємо, під час учорашніх акцій протестувальники намагалися взяти штурмом будівлю парламенту та закидали поліцейських коктейлями Молотова. Влада, у свою чергу, застосовувала водомети, сльозогінний газ та бійців спецназу. Під час заворушень затримано 77 осіб, проти одного чоловіка завели кримінальну справу щодо нападу на поліцейського.