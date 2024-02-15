Суспільство

У Силах оборони створено робочу групу для координації закупівель озброєння, – Міноборони

15 Лютого 2024 21:16
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міноборони
Боєприпаси українського виробництва / Фото: Укроборонпром

Під головуванням Міноборони створено робочу групу Сил оборони для координування закупівель озброєння.

Про це інформує пресслужба МО.

До групи увійшли представники Мінстратегпрому, ГУР МО, МВС, СБУ.

На порядку денному робочої групи – виконання контрактів з вітчизняними та іноземними постачальниками та посилення оборонної співпраці з партнерами.

“Нам потрібно більше зброї. Це пріоритет номер один. Координація закупівель озброєння – ключовий елемент успішної стратегії безпеки. Це не лише забезпечує ефективне використання ресурсів, а й зміцнює нашу обороноздатність”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.


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