        У Святогірську внаслідок російського обстрілу загинули двоє поліцейських

        Федір Олексієв
        15 Серпня 2025 17:24
        Загиблі поліцейські: Роман Пеньков і Валентин Гавриш / Фото: поліція Донеччини
        Вранці 15 червня у Святогірську на Донеччині загинули двоє правоохоронців, коли їхній службовий автомобіль потрапив під обстріл російських військ.

        Про це повідомляє поліція Донецької області.

        “Атака сталась сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку”, – повідомили у поліції.

        Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков та поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

        За даними Донецької ОВА, минулої доби російські війська здійснили 49 обстрілів населених пунктів області.

        З прифронтових територій евакуювали 5766 людей, з них 213 дітей.


