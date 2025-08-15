У Святогірську внаслідок російського обстрілу загинули двоє поліцейських

Вранці 15 червня у Святогірську на Донеччині загинули двоє правоохоронців, коли їхній службовий автомобіль потрапив під обстріл російських військ.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
“Атака сталась сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку”, – повідомили у поліції.
Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков та поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.
За даними Донецької ОВА, минулої доби російські війська здійснили 49 обстрілів населених пунктів області.
З прифронтових територій евакуювали 5766 людей, з них 213 дітей.