У Святогірську внаслідок російського обстрілу загинули двоє поліцейських

WSJ: У США 120 тисячам українців загрожує депортація, якщо Трампа не продовжить дію захисту

Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку та та пояснив, що чекає від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці

З прифронтових територій евакуювали 5766 людей, з них 213 дітей.

“Атака сталась сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку”, – повідомили у поліції.

Вранці 15 червня у Святогірську на Донеччині загинули двоє правоохоронців, коли їхній службовий автомобіль потрапив під обстріл російських військ.