У Сумах російські війська вдарили дроном по АЗС, постраждали 4 людини

У Сумах прокурори задокументували наслідки чергового авіаудару по місцевій автозаправній станції, четверо людей поранені.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 30 жовтня 2025 року близько 11:15 год ворогом завдав авіаудару із застосуванням безпілотника по одній з автозаправних станцій у м. Суми. Унаслідок атаки ворога, станом на 12:15 год, відомо про поранення 65-річної жінки та двох чоловіків, яким 38 та 54 роки. Також за медичною допомогою звернувся четвертий поранений, це 36-річний чоловік. Його життю загрози немає”, – повідомили в прокуратурі.

За інформацією ДСНС, рятувальники обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.