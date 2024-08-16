Суспільство

У Суджі знесли пам’ятник Леніну (фото)
16 Серпня 2024 19:14
читать на русском →

У місті Суджа Курської області РФ знесли пам’ятник Леніну. Фото опублікувала радниця глави Офісу президента Дар’я Зарівна.

У місті Суджа Курської області РФ знесли пам’ятник Леніну / t.me/dashazarivna

Як повідомлялось, Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ, її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

“На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру призначено її керівника, призначений генерал-майор Москальов”, — повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 19:34

ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, – Сирський
16 Серпня 2024 18:05

Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх своїх працівників
16 Серпня 2024 17:44

Благодійний фонд, який збирав гроші на відбудову Охматдиту, відмовився перераховувати гроші на рахунки лікарні
16 Серпня 2024 17:25

Стало відомо, коли пройде реванш Усика і Ф’юрі
16 Серпня 2024 17:07

В Україні цього року зібрали 21,7 млн тонн пшениці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки