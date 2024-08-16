У Суджі знесли пам’ятник Леніну (фото)

У місті Суджа Курської області РФ знесли пам’ятник Леніну. Фото опублікувала радниця глави Офісу президента Дар’я Зарівна.

У місті Суджа Курської області РФ знесли пам’ятник Леніну / t.me/dashazarivna

Як повідомлялось, Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ, її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

“На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру призначено її керівника, призначений генерал-майор Москальов”, — повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.