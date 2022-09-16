У суботу в Харкові трамвай №8 змінить маршрут

Рух трамваїв по вул. Морозова, пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від вул. Плеханівської до вул. Одеської, буде заборонено з 10:00 до 14:00 17 вересня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії у районі вул. Морозова та пр. Героїв Сталінграда.

У цей час трамвай №8 курсуватиме таким чином: розворотне коло «602м/р» – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.