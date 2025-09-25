У США заявили про готовність “змусити Путіна голодувати”, замістивши російські енергоносії в ЄС

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Сполучені Штати здатні повністю замістити весь російський газ і нафтопродукти, які постачаються до Європи. За його словами, це дозволить послабити економічні можливості Росії вести війну та пришвидшить енергетичну незалежність ЄС.

Про це в інтерв’ю Fox News сказав міністр енергетики США Кріс Райт.

“У Європі вживають заходів для заміщення російських енергоносіїв. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні Америка готова замістити весь російський газ, що надходить до Європи, та усі російські нафтопродукти”, — сказав Райт.

Реклама

Реклама

Протягом шести днів Райт зустрічався з європейськими лідерами та запевняв їх у готовності США забезпечити енергетичні потреби їхніх країн.

“На порядку денному президента Трампа — мир. І щоб досягти миру, ми маємо змусити Путіна голодувати”, — сказав міністр енергетики США.

Також Райт вважає за необхідне пришвидшити процес відмови ЄС від імпорту російського скрапленого природного газу.

“Оскільки газ, який не надходить до Європи і який не продається у Європі, не може бути переміщений в інше місце, особливо газ, що транспортується трубопроводом. Це просто втрачені прибутки для Путіна. Це зменшує його можливості вести війну. Наша мета — рухатися набагато швидше”, — зазначив посадовець.