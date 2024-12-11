Політика

У США затвердили продаж Україні послуг з обслуговування F-16
11 Грудня 2024 07:50
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допомога, зброя, сша
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Держдеп США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення винищувачів F-16.

До пакету послуг входить обладнання за орієнтовною вартістю 266,4 мільйона доларів, повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).

Серед ключових позицій угоди:

  • система планування місій JMPS;
  • пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
  • програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
  • підтримка ремонту та повернення техніки;
  • програмне забезпечення для озброєння;
  • навчання персоналу та технічна підтримка.
  • послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників.

Основними підрядниками будуть компанії Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney.

“Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони”, – йдеться на сайті DSCA.


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У США затвердили продаж Україні послуг з обслуговування F-16
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