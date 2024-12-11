У США затвердили продаж Україні послуг з обслуговування F-16

Держдеп США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення винищувачів F-16.
До пакету послуг входить обладнання за орієнтовною вартістю 266,4 мільйона доларів, повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).
Серед ключових позицій угоди:
- система планування місій JMPS;
- пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
- програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
- підтримка ремонту та повернення техніки;
- програмне забезпечення для озброєння;
- навчання персоналу та технічна підтримка.
- послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників.
Основними підрядниками будуть компанії Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney.
“Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони”, – йдеться на сайті DSCA.