У США затвердили продаж Україні послуг з обслуговування F-16

Держдеп США схвалив продаж Україні систем життєзабезпечення винищувачів F-16.

До пакету послуг входить обладнання за орієнтовною вартістю 266,4 мільйона доларів, повідомляє Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони (DSCA).

Серед ключових позицій угоди:

система планування місій JMPS;

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

підтримка ремонту та повернення техніки;

програмне забезпечення для озброєння;

навчання персоналу та технічна підтримка.

послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників.

Основними підрядниками будуть компанії Sabena, Lockheed Martin Aeronautics та Pratt and Whitney.

“Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних можливостей протиповітряної оборони”, – йдеться на сайті DSCA.