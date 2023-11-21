Суспільство

У США помер Віктор Беленко, який у 1976 році перегнав до Японії винищувач МіГ-25

21 Листопада 2023 09:42
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СРСР

Льотчик Віктор Беленко, який викрав і перегнав із СРСР до Японії винищувач, помер у віці 76 років у США наприкінці вересня цього року. Про це повідомила американська газета New York Times.

«Провівши життя на службі в США, Віктор [Беленко] помер 24 вересня 2023 року після хвороби», – йдеться у матеріалі. Чим саме хворів пілот не повідомляється, в момент смерті поряд із Беленком були його сини Том і Пол. У публікації зазначено, що меморіальну службу вирішили не проводити.

Льотчик 6 вересня 1976 року вилетів із аеродрому Соколівка (Приморський край) для виконання польотного завдання. Пізніше з’ясувалося, що він перегнав винищувач МіГ-25 до Японії. Цим вчинком Беленко дав можливість противникам СРСР детально вивчити новий винищувач. Пілот отримав політичний притулок, а потім громадянство в США і взяв прізвище Шмідт. Там він консультував владу та оборонні компанії, виступав експертом у ЗМІ.


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