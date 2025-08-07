У США арештували солдата, який намагався передати РФ інформацію про танки Abrams

Міністерство юстиції США повідомило про арешт 22-річного військовослужбовця, якого підозрюють у спробі передати росіянам секретну інформацію про американський танк Abrams.

За даними слідства, Тейлор Адам Лі, який мав допуск до секретних матеріалів, намагався обміняти конфіденційні відомості на російське громадянство. Йому висунули два федеральних обвинувачення: у спробі передачі оборонної інформації та у порушенні правил експорту технічних даних.

Прокурори стверджують, що з травня 2025 року Лі намагався встановити контакт з Міністерством оборони РФ і передав їм технічну інформацію про вразливості танка Abrams.

У липні, під час особистої зустрічі з особою, яка видавала себе за представника російського уряду, Лі передав SD-картку з документами про танк M1A2 Abrams, ще одну бойову машину США та бойові операції. Також він обговорював постачання Росії окремих деталей танка.

“Солдати, які зраджують присязі, будуть виявлені та притягнуті до відповідальності”, — наголосив бригадний генерал Шон Ф. Стінчон, командувач Командування контррозвідки армії США.

Розслідуванням займається ФБР спільно з армійською контррозвідкою.