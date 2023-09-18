У соцмережі X серйозний збій

У соціальній мережі X (колишній Twitter) 18 вересня стався збій. Найбільше скарг стосуються роботи додатка.

Про це повідомила компанія Netblocks, що відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі.

“X (раніше відомий як Twitter) зазнав міжнародних перебоїв у роботі багатьох користувачів. Інцидент не пов’язаний зі збоями в Інтернеті на рівні країни”, — мовиться у повідомленні.

Дані сервісу Downdetector свідчать, що збої розпочалися близько 16:30.

Відтак, понад 4,5 тисячі користувачів поскаржились про проблеми у соцмережі. При цьому найбільше скарг стосуються роботи додатка (49%), роботи сайту (42%) і підключення до сервера (9%).