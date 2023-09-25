У Севастополі пролунав вибух

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Можливо, це – чергова “димова завіса”.

Про це повідомляє “Крымский ветер” у Телеграмі.

“У Севастополі пролунав гучний вибух, повідомляють читачі. В районі штабу ЧФ РФ видно дим. Можливо, це чергова димова завіса”, – йдеться у повідомленні.

Окупаційний “губернатор“ Севастополя Михайло Розвожаєв повідомив у Телеграмі, що гучний звук – це “запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ РФ”.

“Глухий звук, який зараз було чутно в центрі міста, – це запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту. Здійснений за допомогою контрольованого підривання”, – написав він.

Також за словами Розвожаєва, “співробітники МНС Росії гасять пожежу в районі вулиці Сапунгорської у Балаклавському районі Севастополя. Горить суха рослинність”.