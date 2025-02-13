У Румунії знову знайшли уламки російських дронів

Румунські військові виявили уламки російських безпілотників “Герань”, які вночі 13 лютого використовувалися для атаки на українську портову інфраструктуру в Одеській області.

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, фрагменти дронів знайшли під час пошукової операції поблизу кордону з Україною. Один із безпілотників розбився приблизно за кілометр від Дунаю, а його уламки виявили за 5 км на захід від українського міста Рені. Інший впав за 500 метрів від берега річки та за 5 км на південь від Рені.

Румунські фахівці встановили, що обидва дрони мали бойову частину, яка здетонувала під час падіння.