Суспільство

У Румунії знову знайшли уламки російських дронів
13 Лютого 2025 21:16
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Двигун збитого російського ударного БПЛА / Фото: ДПСУ
Двигун збитого російського ударного БПЛА / Фото: ДПСУ

Румунські військові виявили уламки російських безпілотників “Герань”, які вночі 13 лютого використовувалися для атаки на українську портову інфраструктуру в Одеській області.

Як повідомило Міністерство оборони Румунії, фрагменти дронів знайшли під час пошукової операції поблизу кордону з Україною. Один із безпілотників розбився приблизно за кілометр від Дунаю, а його уламки виявили за 5 км на захід від українського міста Рені. Інший впав за 500 метрів від берега річки та за 5 км на південь від Рені.

Румунські фахівці встановили, що обидва дрони мали бойову частину, яка здетонувала під час падіння.


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