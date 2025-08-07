У Росії горять НПЗ та залізнична інфраструктура після ударів морських і повітряних дронів

У ніч на 7 серпня Росія зазнала нової атаки безпілотників. У Волгоградській області були уражені дві залізничні станції, а до Новоросійська дісталися як повітряні, так і морські дрони, повідомили місцеві чиновники.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, на станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку намагаються загасити рятувальники.

На іншій станції — імені Максима Горького — працюють сапери: там виявили уламки БпЛА.

Крім того, атаки дронів зафіксували в Краснодарському краї. Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про загрозу з моря і “відбиття атаки безекіпажних катерів”.

Тим часом Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів повідомив про пожежу на Афіпському нафтопереробному заводі.