У російській армії розробляють спеціалізацію штурмових мотоциклістів

Розширення використання росіянами мотоциклістів для штурмів – це відповідь на болючі удари українських дронів. Окупанти змушені використовувати невеликий і швидкісний транспорт на фронті та шукати способи, щоб не потрапити під українські удари.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що одна з російських бригад уже створює свою мотоциклетну школу, а інші займаються цим питанням “на високому рівні”.

Також надходить інформація, що 1 жовтня підготовку мотоциклістів почне і державна організація Російське товариство сприяння армії, авіації і флоту.