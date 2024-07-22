Суспільство

У російській армії розробляють спеціалізацію штурмових мотоциклістів
22 Липня 2024 09:46
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війна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Розширення використання росіянами мотоциклістів для штурмів – це відповідь на болючі удари українських дронів. Окупанти змушені використовувати невеликий і швидкісний транспорт на фронті та шукати способи, щоб не потрапити під українські удари. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що одна з російських бригад уже створює свою мотоциклетну школу, а інші займаються цим питанням “на високому рівні”.

Також надходить інформація, що 1 жовтня підготовку мотоциклістів почне і державна організація Російське товариство сприяння армії, авіації і флоту.


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