Суспільство

У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі у школах
11 Вересня 2024 16:22
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освіта, школа
Золоті та срібні медалі для випускників шкіл / Фото з сайта Освітній омбудсмен України

Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендував відмінити вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей.

Про це повідомляє секретар комітету Наталія Піпа.

За її словами, таким чином кошти держбюджету будуть зекономлені, а школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками.

“За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни… Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах”, – пояснила Піпа.


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