У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі у школах

Комітет Верховної Ради з питань освіти рекомендував відмінити вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей.

Про це повідомляє секретар комітету Наталія Піпа.

За її словами, таким чином кошти держбюджету будуть зекономлені, а школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками.

“За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни… Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах”, – пояснила Піпа.