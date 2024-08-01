У п’ятницю в Україні буде суха сонячна погода

Завтра, 2 серпня, в Україні буде тепла літня погода, максимально температура підніметься до 32 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“2 серпня в Україні втримається чудова літня погода з температурою повітря +25…+30 градусів, у південній частині +28…+32 градусів”, – розповіла вона.

За словами синоптика, переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода.

“У західних областях в другій половині дня п’ятниці збільшиться хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний”.

У Києві 2 серпня очікується суха тепла погода з температурою повітря +27….+29 градусів.