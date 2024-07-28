У понеділок в Україні пройдуть дощі

У понеділок, 29 липня, вночі в західних і північних, вдень у східних, південних, більшості центральних областей та північній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 21-26°, у центральних областях місцями 28-30°, у східних областях і південній частині 29-34°.

У Києві в понеділок, 29 липня, вночі пройде короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

У вівторок, 30 липня, в Україні буде сухо, лише в північно-східній частині та в північних, вночі також у більшості східних областей місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Київ 30 липня очікується місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.