Суспільство

У понеділок в Україні пройдуть дощі
21 Липня 2024 20:59
читать на русском →
Веселка над Харковом / Фото Glavnoe.in.ua

У понеділок, 22 липня, у Карпатах, на Прикарпатті, у більшості центральних, південних областей, вночі також подекуди в Київській, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вночі 19-24°, вдень 29-34°.

У Києві в ніч на понеділок місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У вівторок, 23 липня, у східних, вдень і в західних та північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
21 Липня 2024 21:09

Байден виходить із президентських перегонів
21 Липня 2024 20:21

Кличко не виключив проведення референдуму щодо війни та миру
21 Липня 2024 19:19

Зеленський висловився щодо президентських виборів
21 Липня 2024 19:02

Обмеження електроспоживання у понеділок діятимуть протягом всієї доби
21 Липня 2024 17:43

Зеленський: Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки