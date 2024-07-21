У понеділок в Україні пройдуть дощі

У понеділок, 22 липня, у Карпатах, на Прикарпатті, у більшості центральних, південних областей, вночі також подекуди в Київській, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вночі 19-24°, вдень 29-34°.

У Києві в ніч на понеділок місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У вівторок, 23 липня, у східних, вдень і в західних та північно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.