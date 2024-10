У понеділок розпочнеться “тиждень анонсів” від Apple

З наступного понеділка, 28 жовтня, компанія Apple планує «тиждень анонсів», під час якого практично гарантовано будуть представлені нові комп’ютери Mac, пише Engadget.

Старший віце-президент компанії з міжнародного маркетингу Грег Джосвіак (Greg Joswiak) у своєму повідомленні на сайті X сказав: «Mac (😉) ваші календарі!», тим самим “випустивши кота з мішка”.

«Нас чекає захоплюючий тиждень анонсів, починаючи з ранку понеділка», – написав Джозвяк. «Слідкуйте за новинами…»

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c