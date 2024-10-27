У понеділок розпочнеться “тиждень анонсів” від Apple

З наступного понеділка, 28 жовтня, компанія Apple планує «тиждень анонсів», під час якого практично гарантовано будуть представлені нові комп’ютери Mac, пише Engadget.

Старший віце-президент компанії з міжнародного маркетингу Грег Джосвіак (Greg Joswiak) у своєму повідомленні на сайті X сказав: «Mac (😉) ваші календарі!», тим самим “випустивши кота з мішка”.

«Нас чекає захоплюючий тиждень анонсів, починаючи з ранку понеділка», – написав Джозвяк. «Слідкуйте за новинами…»

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Очікується, що Apple представить настільні комп’ютери Mac і MacBook на чіпсетах M4 наступного тижня, через рік після того, як компанія представила свої перші ноутбуки на базі M3.

M4 дебютував в iPad Pro на початку цього року, але Apple досі не оновила свої комп’ютери Mac з цим чіпсетом. Уже давно ходили чутки, що Apple випустить iMac, 14- і 16-дюймові MacBook Pro і оновлений Mac mini на базі M4 на початку 2025 року, і тепер, схоже, вона зробить це напередодні піку сезону святкових покупок.

Нові апаратні засоби – не єдине, що Apple запланувала на наступний тиждень. У понеділок компанія випустить оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad і Mac, які вперше познайомлять користувачів із функціями Apple Intelligence.