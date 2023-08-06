Суспільство

У понеділок очікуються короткочасні дощі з грозами

6 Серпня 2023 21:00
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У понеділок, 7 серпня, у більшості південних та східних областей, а також у Криму збережеться суха спекотна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 28-33°, на сході до 38°, повідомляє Укргідрометцентр.

У решті областей прогнозуються короткочасні дощі з грозами, у західних областях вночі місцями значні дощі. Температура вночі 19-24°, вдень 21-26°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 18-23°.

Вітер в Україні південно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с.

У Києві у понеділок, 7 серпня, короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 23-25°.

В Україні у вівторок, 8 серпня, без опадів лише вдень у західних, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях короткочасні дощі з грозами.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях 7-12°, вдень 21-26°, у південній частині та східній частинах вночі 17-22°, вдень 27-32°.

У Києві у вівторок, 8 серпня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.


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