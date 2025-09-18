У Польщі затримали двох українських машиністів, які незаконно перевозили чоловіків через кордон

У Польщі викрили схему нелегального перевезення українців призовного віку через кордон. Канал діяв на залізниці в районі пункту пропуску Медика у Підкарпатті, повідомляє RMF24.

За даними слідства, організаторами були двоє українських машиністів, які переховували чоловіків у локомотивах, що прямували до Перемишля. За кожного переправленого вони отримували щонайменше 10 тисяч доларів.

Справу викрили у 2024 році польські прикордонники спільно з поліцією. Машиністів заарештували, їм інкримінують участь в організованій злочинній групі та організацію незаконного перетину кордону. Обвинуваченим загрожує до 8 років ув’язнення.

Також затримано двох громадян України, які в’їхали до ЄС через виявлений канал контрабанди.

Українців затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення і пояснили, що причиною їхніх дій було уникнення призову до армії.