        У Польщі затримали двох українських машиністів, які незаконно перевозили чоловіків через кордон

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 13:01
        Потяг Одеса - Перемишль / Фото: PAP
        Потяг Одеса - Перемишль / Фото: PAP

        У Польщі викрили схему нелегального перевезення українців призовного віку через кордон. Канал діяв на залізниці в районі пункту пропуску Медика у Підкарпатті, повідомляє RMF24.

        За даними слідства, організаторами були двоє українських машиністів, які переховували чоловіків у локомотивах, що прямували до Перемишля. За кожного переправленого вони отримували щонайменше 10 тисяч доларів.

        Справу викрили у 2024 році польські прикордонники спільно з поліцією. Машиністів заарештували, їм інкримінують участь в організованій злочинній групі та організацію незаконного перетину кордону. Обвинуваченим загрожує до 8 років ув’язнення.

        Також затримано двох громадян України, які в’їхали до ЄС через виявлений канал контрабанди.

        Українців затримали в Польщі і звинуватили в незаконному перетині кордону з використанням обману та у співпраці з іншими особами. Обидва чоловіки визнали звинувачення і пояснили, що причиною їхніх дій було уникнення призову до армії.


