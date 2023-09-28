Кримінал

У Польщі підтвердили, що торік на територію країни впала українська ракета

28 Вересня 2023 17:06
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польща

Ракета, що впала в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року, внаслідок чого загинули двоє місцевих жителів, була українською, повідомив у четвер у Любліні міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро з посиланням на результати експертного висновку, повідомляє польський новинний портал Onet.

“У результаті розслідування, проведеного польською прокуратурою, надано висновок, у якому категорично зазначено, що ця ракета була українською – ще радянського або російського виробництва. Щодо місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета”, – повідомив Зьобро.

Міністр висловив жаль у зв’язку з відсутністю співпраці з українською стороною в цьому питанні. Він зазначив, що польські прокуратури співпрацюють з Україною і їздять туди, “ризикуючи власним здоров’ям і життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати скоєні там російські злочини”.

При цьому, за словами Зьобро, українська сторона не демонструє такого ставлення до польських слідчих у справі про падіння ракети в Пшеводуві. “Це триває вже кілька місяців. Я не думаю, що це рішення на рівні прокурора. Я думаю, що це рішення на високому політичному рівні української держави”, – сказав міністр.

Як повідомила польська влада, українська ракета ППО, найімовірніше, впала в район сушіння зерна, і все свідчить про те, що це сталося внаслідок нещасного випадку.


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