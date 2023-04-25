Суспільство

У Первомайському закінчилося голосування за нову назву міста

25 Квітня 2023 13:40
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первомайський

За назву “Добродар” мешканці віддали 634 голоси (83%), а за “Хлібодар” – 129 голосів (17%).

Про це повідомив мер міста Микола Бакшеєв. Загалом участь у виборах за перейменування взяли 763 мешканці: онлайн голосували – 603 людини, офлайн – 160.

“Відповідно, до порядку денного чергової 38 сесії, яка відбудеться вже на цьому тижні, буде винесено проєкт рішення «Про затвердження клопотання до Харківської обласної ради щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування міста Первомайський Харківської області». Далі слово за депутатським корпусом міської ради”, – написав Бакшеєв у Telegram.


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