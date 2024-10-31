Суспільство

У перший день листопада очікується тепла погода
31 Жовтня 2024 14:27
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Карпати восени / Фото: utah_names/Instagram

У п’ятницю, 1 листопада, температура повітря коливатиметься у межах +9…+20 °C, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Впродовж дня в п’ятницю в Україні очікується +12+16 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +9+13 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області місцями вріже аж до +18+20 градусів”, – повідомила Діденко.

Натомість за декілька днів в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження

“2-го листопада тепла погода ще затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря”, – додала синоптикиня.


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