У перший день листопада очікується тепла погода

У п’ятницю, 1 листопада, температура повітря коливатиметься у межах +9…+20 °C, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Впродовж дня в п’ятницю в Україні очікується +12+16 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +9+13 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області місцями вріже аж до +18+20 градусів”, – повідомила Діденко.

Натомість за декілька днів в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження

“2-го листопада тепла погода ще затримається у південній частині, проте вже в неділю і там відчутно знизиться температура повітря”, – додала синоптикиня.