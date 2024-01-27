Кримінал

У Нью-Йорку через майже два тижня з-під завалів будинку дістали тіла 5 людей

27 Січня 2024 20:06
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донецька область

У селищі Нью-Йорк на Донеччині з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 15 січня будинку дістали рештки тіл п’яти людей.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Facebook.

“Завершено розбір завалів у Нью-Йорку — з-під уламків будинку витягнули тіла 5 людей.

Нагадаю, 15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку — тоді троє людей зазнали поранень, а п’ятеро лишилися під завалами.

Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п’ятьох загиблих”, – зазначив Філашкін.


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