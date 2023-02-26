У Німеччині запевнили, що Україна зможе отримати два батальйони танків Leopard

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус упевнений, що Україна зможе отримати два батальйони з 62 німецьких танків Leopard 2. Про це він заявив в інтерв’ю Deutschlandfunk, передає УНН.

Пісторіус упевнений, що для формування Україною другого батальйону можливе використання танків Leopard 2A6, які обіцяла передати Німеччина.

При цьому, глава оборонного відомства країни скептично поставився до подальших поставок німецьких танків, оскільки доводиться чекати наступних поставок від промисловості.

“Якби я віддав усі танки, я б більше не зміг навчати”, – додав він.

На початку лютого Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2, поставлений західними союзниками, може досягти України до березня-квітня цього року.

У відповідь на неодноразові заклики України і після посилення тиску з боку деяких західних союзників Німеччина минулого місяця заявила, що поставить сучасні бойові танки Leopard 2 з армійських запасів.