Суспільство

У Німеччині відбудеться 20-годинний страйк машиністів потягів

15 Листопада 2023 09:01
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німеччина

У Німеччині профспілка машиністів потягів GDL у середу, 15 листопада, оголосила страйк на 20 годин на тлі переговорів щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn.

Про це повідомляє Reuters.

У профспілці заявили, що страйк триватиме з 22:00 за місцевим часом у середу, 15 листопада, до 18:00 години у четвер, 16 листопада.

HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер заявив, що “цей страйк абсолютно непотрібний”. Він додав, що в четвер і п’ятницю відбудуться переговори, узгоджені обома сторонами.

Зайлер також заявив, що профспілка машиністів “ігнорує домовленості та діє безвідповідально”.

Як пише DW, у профспілці вимагають підвищити зарплати на 555 євро на місяць,  а також надати машиністам одноразову компенсацію за інфляцію до 3000 євро.

Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин із збереженням заробітної плати.


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