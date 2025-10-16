У ніч на 16 жовтня зафіксовано прямі влучання 14 ракет

У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – “балістика”) та 320 БпЛА різних типів, повідомляє Командування повітряних Сил ЗСУ:

320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – «шахеди»;

2 аеробалістичних ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. – рф;

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – рф);

2 крилатих ракети Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – рф);

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

“За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.