У неділю в Україні очікується тепла та переважно суха погода

В Україні в суботу, 14 вересня, прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише у західних областях вдень можливі короткочасні дощі та місцями грози, повідомив Укргідрометцентр.

У Карпатах уночі та вранці спостерігатиметься туман. Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с, у західних регіонах місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8–13°, на Закарпатті та біля морського узбережжя 12–17°. Удень очікується 20–25°.

Реклама

Реклама

По Київській області та у столиці прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 8–13°, удень 20–25°. У Києві вночі 11–13°, вдень 21–23°.