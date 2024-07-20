Суспільство

У неділю в Україні до +36°
20 Липня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

У неділю, 21 липня, у більшості західних областей України, вдень і на Вінниччині подекуди пройдуть короткочасні дощі, грози, (на Закарпатті вдень місцями значний дощ), повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних і північних областях вночі 14-19°, вдень 24-29° (у Карпатах вночі 10-15°, вдень близько 20°); на решті територій вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°.

У Києві в неділю, 21 липня, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У понеділок, 22 липня, у Карпатах, на Прикарпатті, у північних, більшості центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних і північних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°; у центральних і східних областях вночі 17-22°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 20-25°, вдень 28-33°.

У Києві в понеділок, 22 липня, очікується місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.


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