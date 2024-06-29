Суспільство

У неділю в Україні до +36°
29 Червня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

Погода в Україні в неділю, 30 червня, буде без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у південних і центральних областях місцями 32-36°; на високогір’ї Карпат вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві 30 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, удень 30-32°.

У перший день липня в Україні в західних областях дощі з грозами, вдень подекуди град і шквали 15-20 м/с, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

На решті територій спекотна погода без опадів, температура вночі 17-22°, вдень 30-34°, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях місцями сильна спека 35-37°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 1 липня спекотна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.


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