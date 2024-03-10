У небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко

У небі над Донеччиною під час бойового завдання загинув пілот-винищувач, майор Андрій Ткаченко.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Самбірського Пласту, а також представник Пласту Юрій Юзич.

У дитинстві та юнацтві Андрій був активним учасником “Пласту”. На летунському таборі “Чота крилатих” у 2006 році пройшов підготовчий курс із парапланеризму та захопився авіацією.

У 2008 р. став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році.

Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся до Івано-Франківська. Від початку війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Після повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на сході та півдні нашої держави.

33-річний Андрій Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання.

Україна про катастрофу свого літака 8 березня не повідомляла.

Водночас російські пабліки цього дня заявляли, що їхня ППО збила під Покровськом український Су-24М, і показували відео пожежі на місці ймовірнної аварії.

Льотчика поховають в Івано-Франківську, де він проживав із сім’єю.

У Андрія залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син.