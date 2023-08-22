У Навального показали яхту Путіна, яка змогла обійти санкції

Соратники Олексія Навального показали розкіш яхти Володимира Путіна “Грейсфул”, яку екстрено переправили з Німеччини перед вторгненням в Україну і доробляли вже під час війни, також вони розкрили схеми обходу санкцій для оздоблення яхти.

Про це повідомляється у розслідуванні російського Фонду боротьби з корупцією, оприлюднене в YouTube-каналі та на сайті Олексія Навального.

Яхта “Грейсфул” – одна з трьох великих яхт Путіна. Як і “Олімпія” з “Шехерезадою”, оформлена “Грейсфул” не на президента Росії, але зроблена вона саме для нього. За даними ФБК, “Грейсфул” зробили на базі старої яхти Путіна за допомогою масштабної реконструкції, повного ремонту і дуже дорогого оснащення.

“Шехерезаду” арештували в порту Марина ді Каррара в Італії, а “Грейсфул” встигли “евакуювати” до того, як вона потрапила під санкції.

Саме “Грейсфул” 19 січня 2022 року власник доручив перевезти з верфі Blohm + Voss у Гамбурзі (Німеччина), хоча її ремонт там мав тривати ще рік і суперяхта була не готова. Яхту відбуксирували в Калінінград.

У червні 2023 року, на період проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму, оновлена “Грейсфул” прийшла з Калінінграда до Санкт-Петербурга.

А просто зараз суперяхта зі спеціальним супроводом через увесь світ, Північним морським шляхом, іде в Сочі, повідомляють у Навального.