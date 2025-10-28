У Миколаєві жінка покинула двох дітей самих у квартирі: малюки загинули від чадного газу

Жителька Миколаєва залишила чотирирічного сина та трирічну дочку самих у квартирі на пів доби. Повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, матір виявила дітей без ознак життя.

Про це повідомили в ГУНП в Миколаївській області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від мешканки Миколаєва 27 жовтня. Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей — трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари. Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті.

Правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. Коли наступного дня повернулася, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

Досудове розслідування розпочато за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України “Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки” та ч. 3 ст. 135 КК України “Залишення у небезпеці, що спричинило смерть”.