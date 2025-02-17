Суспільство

У Міноборони розповіли, які вакансії обирають українці у Резерв+
17 Лютого 2025 10:11
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Додаток Резерв+ на екрані смартфона / Фото: Головне в Україні
Додаток Резерв+ на екрані смартфона / Фото: Головне в Україні

Міністерство оборони України повідомляє, що найбільший попит серед охочих приєднатися до Сил оборони спостерігається за такими напрямами: штаб, БПЛА, IT, транспорт і піхота.

Ці професії найчастіше обирають громадяни, які звертаються через сервіс рекрутингу в застосунку Резерв+, повідомили у оборонному відомстві.

Запуск сервісу Резерв+ відбувся у жовтні минулого року, і на сьогодні українці мають доступ до понад 6 000 відкритих посад завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X. Вже зафіксовано понад 50 000 відгуків на ці вакансії.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, чи у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.


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