У Міноборони дали роз’яснення, що передбачає скасування обмеженої придатності

Міністерство оборони України опублікувало пояснення, чого чекати військовим та військовозобовʼязаним, які мають статус “‎обмежено придатний”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

3 квітня було опубліковано підписаний президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу “‎обмежено придатний”.

Як пояснюють у МОУ, скасування статусу “обмежено придатний” не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний/непридатний).

Закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.

Громадяни, які були визнані “обмежено придатними”, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4 лютого 2025 року.

Після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Після повторного огляду військові, які будуть визнані непридатними, – будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними – продовжать службу.

Військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними – можуть проходити службу.